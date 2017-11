VIRAL: Cartero escucha gritos de auxilio y rescatan a… ¿un perico?

CIUDAD DE MÉXICO.

Un mensajero llamó a las autoridades del condado de Clackamas, después que escuchara dentro de una casa los gritos de ayuda de una mujer… aunque solo resultó ser el perico de la familia.

El hombre llamó al 911 y dijo a las autoridades que escuchó los gritos de una mujer que pedía ayuda en repetidas ocasiones. Cuando el oficial Hayden Sanders llegó al lugar y entró a la casa, solo encontró a ‘Diego’, el perico de la familia, que era el responsable de los gritos de ‘ayuda’.

“Un conductor de Ups escuchó a alguien pedir ayuda desde el interior de la casa. Policías respondieron y encontraron al culpable. Por suerte Diego, el perico, estaba bien”, escribieron en su cuenta de Twitter.

. @UPS driver heard someone yelling “help” inside house. Deputies responded and found the culprit. Thankfully Diego the Parrot was unharmed pic.twitter.com/e5BVG5B5AO

— Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) 7 de noviembre de 2017