Video: Policías matan a tiros a latino en California

Las autoridades utilizaron una manguera de bomberos para obligar a Michael Pérez a salir de su automóvil, al salir los policías lo recibieron con disparos

ORANGE, CALIFORNIA.

Un video muestra a policías de California cuando matan a tiros a un hombre de apellido hispano luego de obligarlo a salir de su vehículo mediante chorros de agua lanzados con una manguera contra incendios.

WATCH: Orange PD uses fire hose to soak armed suspect barricaded in van w/ lighter & gas can, then man is shot & killed by ofc @CBSLA #news pic.twitter.com/heRqFTbUSg

— JASMINE VIEL (@jasmineviel) 13 de marzo de 2017