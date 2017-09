VIDEO: El Junior sin vergüenza presume esto en sus redes

Sin ningún remordimiento, Julio César Chávez Junior muestra cómo cuenta sus millones EL DEBATE Sin duda algunos boxeadores aparte de tomar popularidad cuando suben al ring, también gonzan de grandes cantidades de dinero por una pelea. En el mundo del boxeo las apuestas y los patrocinios no se hacen esperar, siempre y cuando el pugilista sea sinónimo de éxito o rating. Tal es el caso de dos peleas que se han realizado en los últimos meses, Julio César Chávez Junior contra Sául “Canelo” Álvarez y la de Floyd Mayweather, Jr. contra Conor McGregor. Pero el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr ha causado revuelo en las últimas horas, pues subió un video a sus redes sociales contando fajos de billetes muy al estilo de Floyd Mayweather. Julio César Chávez Jr, sigue dando de qué hablar a pesar de no tener una carrera brillante arriba del ring. El hijo de la leyenda colgó un video en sus redes sociales contando fajos de billetes, muy al estilo del boxeador estadounidense y queriendo copiar el estilo de Floyd. “Soy tan pobre, que lo único que tengo es dinero”, escribió junto al video.

Se dice que este dinero puede ser parte de los dólares que se embolsó en mayo cuando enfrentó a el Canelo en Las Vegas, recordemos que ahí se llevó a su casa poco más de 10 millones de dólares, mientras que su rival ganó 20 millones.

OTRO ESCÁNDALO

Chávez estuvo en la polémica este año después de que apareció un video en redes sociales donde se le veía en estado de ebriedad y con varias mujeres luego de la función donde cayó frente a Saúl Alvarez.

Luego de darse a conocer un polémico video en el que aparece el junior rodeado de varias mujeres, su esposa Frida considera que todo fue orquestado para seguir dañando la imagen del boxeador.

“Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más”, dijo en una entrevista para ESPN.

“Esas mujeres estaban en el bar, las subieron, lo grabaron, como que él se acordaba, pero no me decía porque sabía que me iba a enojar”, agregó.

Según la esposa del “Hijo de la Leyenda”, perdieron el cheque que les otorgaron de la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez y un reloj con valor aproximado de 40 mil dólares. El primero, después, apareció en Los Ángeles.

También aquellos días, el junior hizo unas declaraciones sobre el Canelo.

“Es un buen peleador el Canelo, hizo su pelea bien, pero en realidad no pude soltar mucho las manos, yo creo que el peso me restó un poco de fortaleza, no te puedo mentir, me ganó bien, lo que si te puedo decir es que los cinco años por debajo de las 168 siento que me restaron un poco de fortaleza y por eso no pude yo tirar más golpes, la verdad es que nunca me lastimó”, expresó.