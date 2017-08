Video: Baila la ‘Macarena’ en la calle y se lo lleva la policía saudí

Un adolescente de 14 años es detenido por las autoridades en Arabia Saudita tras protagonizar un video viral en el que baila en un cruce peatonal, algo que está prohibido en el reino

RIAD.

La policía saudita dijo el martes que detuvo a un adolescente de 14 añosquien fue filmado bailando el éxito español de la década de 1990 “Macarena” en un cruce peatonal en la ciudad de Yeda, un video que fue compartido miles de veces en las redes sociales.

El baile está prohibido en el reino por el Comité Nacional de Control de Drogas, que argumenta que alienta el abuso de drogas, según medios sauditas.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF

— Ahmed Al Omran (@ahmed) 19 de agosto de 2017