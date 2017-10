VIDEO Ari Borovoy defiende a Irán Castillo luego de caída

Los seguidores comenzaron a cuestionar por que la cantante no gritó, ni se quejó luego del bochornoso momento

México.- Irán Castillo, una de los últimas intérpretes que se han unido al 90’s Pop Tour y el pasado fin de semana, la cantante se presentó, junto a todo el elenco de la gira, en la ciudad de Puebla. En el Acrópolis de esa ciudad, OV7, Aleks Syntek, Irán Castillo, JNS, Caló, Pablo Ruíz y Ernesto D’Alessio, reunieron a más de 10 mil personas; sin embargo, no toda la noche fue perfecta.

@90spoptour @BOBOproduccion Ari y Jack sigo con una sonrisota😁😁 Eternas gracias por invitarme😁🙏🙏🙏🙏😘😘😘 Una publicación compartida de Iran Castillo (@castillo.iran) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 1:24 PDT

Mientras Irán Castillo interpretaba, junto a Darío Moscatelli de The Sacados, la canción Pensando en esa chica, se tropezó y cayó de manera estrepitosa.

Luego de la caída los seguidores comenzaron a cuestionar por que la cantante no gritó, ni se quejó luego del bochornoso momento, Irán Castillo siguió cantando.

Los fanáticos de la intérprete le aplaudieron y la ovacionaron tras su pronta respuesta ante la caída. En Twitter, una lluvia de felicitaciones le llegó de parte de todos los asistentes del show. Sin embargo también hubo críticas a su playback:

Según los seguidores ese momento dejó al descubierto el playback. Ante la polémica, Ari Borovoy salió en defensa Irán y negó categóricamente que los famosos utilicen pistas.

Desmienten que @castillo.iran use #Playback en los @90spoptour @ariborovoy @boboproducciones Una publicación compartida de Joel O Farrili (@joelofarrili) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 12:58 PDT

Recordó a Paulina Rubio, Juan Gabriel, a José José a Fey, y dijo que no hubo playback, si no que fue el apoyo de coros lo que no dejó que se escuchara la acción de la cantante.

COMPOSICIÓN DE IRÁN CASTILLO

Por otra parte, la actriz Irán Castillo compuso el tema Fuerza México, después de los terremotos que sacudieron el sur del país, en septiembre pasado.

A través de sus redes sociales, la también cantante compartió un video en el que interpreta este tema.

Luego de que Irán Castillo apareciera sorpresivamente en un show de 90’s Pop Tour llevado a cabo en la Arena Monterrey, se confirmó que seguirá participando como invitada.

“Estamos felices de poder recordar varios de nuestros éxitos con los fans del ‘ 90 pop tour’ y hacerlo en este gran escenario y con amigos de tantos años es algo único para nosotros”, mencionó Irán Castillo a través de un comunicado.

Entre sus estrofas se encuentra: “Recuperemos la fe, recuperemos el mundo, México sigue en pie”.

