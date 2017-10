Un WhatsApp causó el divorcio de Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en un inicio no quiso dar detalles del motivo que lo llevó a tomar esa decisión, ahora, a meses de la inesperada separación, el cantante cuenta qué pasó.

Parece que los rumores fueron ciertos, Cristian Castro ha confirmado en una entrevista que dio al programa argentino La Noche de Mirtha, que durante su luna de miel con Carol Victoria él le encontró un mensaje en su celular. Y aunque muchos pensaban que no le dolió su separación pues siempre lució tranquilo, el confiesa que no fue así.

“Obvio estoy súper triste, quién no va a estar triste. Tristísimo. La gente cree que yo estoy muy feliz, pero yo estoy tristísimo. Pero ¿cómo me voy a casar y no estar triste? Uno no se casa, se divorcia y está feliz”, aseguró.

Fue el hijo de Verónica Castro quien, luego de anunciar en mayo por todo lo alto su boda con la violinista, en julio confirmaba los rumores de separación: “Sí fue en la luna de miel, por así decirlo, (terminamos) 28 días después de casarnos, fue una vergüenza. Le encontré un mensaje con un italiano”.

