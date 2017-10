Un padre confiesa como odió a su bebé durante meses; la depresión post-parto en hombres

Amar sin esperar nada

“Es increíblemente difícil amar a alguien que toma tanto de ti sin pensar que no te da nada a cambio. El único problema es que no deberías pensar de esa manera. Se supone que debes amarlos pase lo que pase”, dijo Ross. Sin embargo, a este padre no le pasaba ello. No sentía amor por esa hija que había tenido junto a su mujer, Rachel.

Entonces, comenzó a investigar e intentar entender sus sentimientos. Finalmente, cuando volvió al trabajo, el hecho de pasar más horas fuera de casa hizo que se diera cuenta de lo que estaba pasando y de esa forma, al asimilarlo, los sentimientos comenzaron a florecer.

Un verano, se fueron de vacaciones para despejarse y tratar de enfocarse en la relación con su hija. Entonces, una tarde, cuando su bebé le devolvió una sonrisa, allí supo Ross que algo estaba cambiando. Él sintió cómo de a poco el sentimiento comenzaba a crecer dentro suyo.

Hoy, Ross cuenta su historia en su blog y en un video de youtube para concientizar acerca de un problema que muchas personas desconocen y que se atribuye comunmente a las mujeres: la depresión postparto. Este padre, quien estuvo varios meses sintiendo apatía por su hija, pudo tratar su problema enfrentándolo y hablando de ello, al mismo tiempo que reconociéndolo como un problema. La ayuda de su mujer ha sido invaluable, quien como madre supo comprender a fondo el sentimiento de frustración que atravesaba a su marido. Hoy, Ross alerta a otros padres, para que puedan superar una depresión postnatal y no se sientan mal por padecerla. Después de todo, el amor siempre vence.

Depresión post parto ¿en hombres?

Conocemos el término depresión post parto adjudicado a las mujeres. Pero, aunque el término no se escuche con frecuencia relacionado a los padres, lo cierto es que es más común de lo que se cree: los papás también pueden deprimirse tras la llegada de su bebé.