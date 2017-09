¿Qué pasa con nuestras inseguridades que no siempre hablamos de nosotras, nuestro cuerpo, del rejuvenecimiento vaginal, olores, vello?

Te cuento que recientemente leí un libro donde una chica escucha al chico que le gusta duchándose, ella lo alcanza, pero él nunca la había visto desnuda con la luz prendida, por lo que se sentía insegura de su cuerpo. Él simplemente se emocionó al verla, y sin duda la joven se sorprendió de la confianza que el irradiaba.

¿Por qué nos sentimos incómodas de nuestro cuerpo? ¿Qué nos hace pensar en eso?, pues la chica había tenido una cesárea, y su cuerpo era diferente de años atrás. Sin embargo esa desconfianza la creamos nosotras mismas.

Y es que lo que nos preocupa más son, las bubis, la panza y en parte la zona vaginal. Ya que es lo primero que cubrimos cuando nos encontramos con nuestra pareja. Pero ahora enfoquémonos en nuestra vagina. ¿Qué te parece si te miras con un espejo y observas de vez en cuando los cambios que suceden ahí?

Rejuvenecimiento vaginal

Realmente no siempre prestamos atención. Pero existen cambios como el oscurecimiento, flacidez, obesidad en el monte de venus o aumento de labios, sequedad vaginal, atrofia vaginal menciona en entrevista con sumédico.com la Doctora especialista en Medicina Genómica y de Rejuvenecimiento, Marimar Guerra.

Por fortuna, existen tratamientos de rejuvenecimiento vaginal eficaces para mantener siempre joven nuestra zona íntima. Además de no ser invasivos, no te provoca dolor, no necesitas tanto tiempo de recuperación y puedes seguir con tu vida sexual activa. Tales como láser, peeling, transferencia de grasa, lipo, plasma y cremas.

¿Cuáles son los procedimientos que más se hacen?

Las chicas de 19 a 30 años a blanqueamiento

Y mujeres de 40 a 60 reposición de labios, y lipo del monte de venus

Después de los 50 años un tratamiento completo

¿Por qué las mujeres recurren a hacerse este tratamiento de rejuvenecimiento vaginal?

Guerra lo divide en dos formas, la funcional donde afecta las relaciones dolorosas y resequedad y la no funcional, que necesita un método quirúrgico en cuanto volumen, color, flacidez y aumento de labios menores. Cuenta que no todas lo requieren, ya que la edad, el embarazo y quimioterapias generan cambios en nuestro cuerpo.

¿Una vida muy activa sexualmente puede ser un factor?

“Tiene que ver la calidad de la piel, cuidados, ambiente, parto y la menopausia por la falta de hormona, que la sexualidad,”

¿Cómo cuidar nuestra zona íntima?

“Normal, hidratada con cremas especiales para esa zona, usar protección durante las relaciones sexuales, evitar depilación con rastrillo y mantener nuestra vejiga vacía”, recomienda la Doctora.

¿El punto G también es parte del rejuvenecimiento vaginal?

La especialista apunta que el G-shot para aumentar el placer sexual en las mujeres en el punto G no es para todo el mundo, ya que no todas las mujeres encuentran tanto placer en ese lugar. Además se deben corroborar que la paciente sea candidata o no.

No le quites importancia a tu zona íntima, aunque no la veas tanto tiempo como tu rostro, también necesita que la cuides. Y así podríamos vernos más tiempo en el espejo y dejar que nuestra pareja disfrute de nuestro cuerpo.