Todo comenzó con una pequeña espinilla en la nariz

La llaman ‘el milagro ambulante’ tras ser devastada por un agresivo cáncer de piel en el rostro

Tennessee, Estados Unidos.- Una mujer originaria de Tennessee muestra en selfies su larga batalla frente a un agonizante padecimiento de un tipo de cáncer mortal que surgió por medio de manchas alrededor de su boca a pesar de ello en las imágenes se muestra muy positiva.

Marisha Dotson de 28 años de Knoxville, Tennessee ha perdido parte de su nariz, mandidula, además de ocho dientes durante su batalla con un tipo de cáncer conocido como carcinoma de células escamosas debido a esto necesita un implante de boca.

Foto: Facebook

Los médicos solo le daban un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir al diagnosticarle la forma agresiva de cáncer que tenía, el cual se había propagado desde el pequeño grano en su nariz.

Foto: Caters New Agency

A pesar del daño visible de su enfermedad, confía en un implante dental temporal para sonreír y hablar.

Así comenzó su martirio

Todo comenzó con un pequeño grano que surgió en su nariz, hace tres años, como cualquier persona que sufre de desordenes cosméticos, el diagnostico siempre era por acné

Unos meses después el cáncer se había propagado en la mayor parte de su nariz y mandíbula.

Foto: Wvlt

Ahora, una sobreviviente y libre de la enfermedad “Miss Dotson” no se preocupa por su nueva apariencia dramática, y dijo que sólo se siente “afortunada de estar viva”.

A pesar de todo el proceso tan impactante y el no tener apoyo de unos padres, ya que es huérfana, nunca se dió por vencida ya que expresa seguirá luchando “El cáncer tomó mi nariz y partes de mi mandíbula, pero no mi cuerpo”, un gran ejemplo de vida.

Su actitud frente a esta prueba de la vida; “Gané estas cicatrices y debería estar orgulloso de ellas, ya que son un testamento de mi voluntad de vivir, la sangre, el sudor y las lágrimas que derramé para sobrevivir”.

Foto:

Como sobrelleva su nueva forma de vida

La perseverante joven afronta su nueva realidad usando un implante dental, por medio del cual puede realizar sus actividades básicas como comer y hablar, debido a todos los huesos que faltan en su cara.

“El daño que tengo ahora voy a vivir con el resto de mi vida, he renunciado a la parte cosmética de las cosas y sólo se siente tan afortunada de estar viva. Aunque haya tenido pasar por el dolor” Expresa.

Ella añadió: “Al principio, tomé la decisión de que cualquier dolor que tuviera que pasar para vivir un poco más de tiempo lo haría y también tengo un hermano que me ha brindado su apoyo y hemos estado muy cercanos durante este duro proceso.

Ha superado la enfermedad

Tras las múltiples cirugías donde le extrajeron huesos de la mandíbula, perdió ocho dientes, la cavidad del seno nasal y el tejido debajo del ojo, además de una enorme abertura en el lado izquierdo de mi cara, los médicos extirparon la mayor parte de su nariz para detener la propagación de la enfermedad.

“Las probabilidades de que sobreviviera a esta forma de cáncer eran muy bajas, al igual que las tasas de éxito de la cirugía, me dieron menos de un 20 por ciento de posibilidades de estar aquí todavía hoy.

Foto: Facebook

“Pero ahora he tenido dos pruebas para ver si el cáncer ha vuelto y ambos están claros, lo que me ha dado esperanza, así que soy muy optimista sobre el futuro”.

El proceso de su enfermedad

La señorita Dotson dijo que parecía una “espinilla regular”. Sólo se preocupó cuando se duplicó de tamaño y comenzó a sentirse mal.

Buscando ayuda de un dermatólogo, le diagnosticaron “Carcinoma de Células Escamosas”.

La cirugía se prolongó durante 15 horas en diferentes etapas para eliminar las capas del tejido canceroso y la mayor parte de su nariz.

Pero durante la cirugía para extirpar el carcinoma de células escamosas, se descubrió que el tumor se había diseminado profundamente en el tejido.

La señorita Dotson dijo: “Mi tumor era como una medusa con tentáculos cancerosos que me llegaban hasta la cara”.

“Después de un par de horas en la cirugía mi realidad cambió, el tumor fue mucho más profundo de lo que pensaban los cirujanos y fue muy doloroso.

“A pesar de tener 300 inyecciones de anestésico en mi cara, todavía me dolía cuando seguían cortando y quemando cada capa, tan cerca de mis nervios”

Tanto tejido y cartílago tuvo que ser removido durante la cirugía, que se quedó sin dos tercios de su nariz.

Se le realizó una cirugía de reconstrucción con la piel de la frente.

La señorita Dotson dijo: “Podía sentir que había una parte de mi rostro perdido, pero cuando me miraba en el espejo estaba devastada, tenía un agujero enorme donde solia ver mi naríz.

Los cirujanos sacaron la piel de la coronilla de mi cabeza, afeitaron una porción de la cabeza donde hay cabello y tomaron la piel, y me sacaron el cartílago de la oreja.

“Para mantener el suministro de sangre, arrastraron esa piel sobre mi nariz, la cual quedó colgando de mi frente durante un mes.”

Poco después de la finalización de su reconstrucción facial, otro lugar canceroso se desarrolló y de allí más comenzó a aparecer sobre su rostro.

Ella agregó: “Cada lugar era canceroso, yo estaba tan enojada porque había pasado por mucho tan solo con la reconstrucción.

“Tenía otra espinilla grande en mi mejilla, debajo de mi ojo derecho, dos grandes en la parte superior del puente de mi nariz, uno sobre el lado izquierdo de mi nariz y luego ocho más pequeños debajo de mi nariz.

El de mi mejilla parecía escamoso, pero como una ampolla también, los otros eran más como pequeñas espinillas o manchas.

“Volví a someterme en cirugía para quitarlos y salí como un “monstruo de Frankenstein”, ya que la nariz y el labio necesitaba injertos de piel”.

Estos son los síntomas de la enfermedad

Una forma de cáncer de piel no melanoma, carcinoma de células escamosas es un cáncer de las células de queratinocitos, en la capa externa de la piel.

Se encuentran principalmente en la cara, cuello, cuero cabelludo calvo, brazos, espalda de las manos y las piernas.

EL CÁNCER DE CÉLULAS ESCAMOSAS, ES EL SEGUNDO TIPO MÁS COMÚN DE CÁNCER DE PIEL QUE EXISTE, LOS SÍNTOMAS MAS NOTORIOS SON:

Piel escamosa

Tener una capa dura y crujiente

Capas de piel levantadas

Sentirse tierno al tacto

Períodos de sangrado

La causa más común es demasiada exposición a la luz ultravioleta del sol o de las camas del sol.

Esto hace que los queratinocitos en una de las capas de la epidermis crezcan fuera de control en un tumor.

Dr Bav Shergill, un portavoz de British Skin Foundation dijo: “Si un SCC(Carcinoma Celular Escamoso) se deja sin tratamiento durante demasiado tiempo, hay un pequeño riesgo de que se puede propagar a otras partes del cuerpo, y esto puede ser grave”.

En total fueron más de 30 cirugías para eliminar todos los tumores, la reconstrucción y la recuperación, posteriormente le adaptaron una pieza temporal de la boca para permitirle hablar y comer, hoy ha superado la enfermedad.

Foto:

Ella dijo: “Tras acostumbrarme tanto a tener malos resultados cuando todo paso, no podía creerlo fue en el mes de septiembre, empecé a llorar e incluso han enmarcado mi informe de patología.

“Todavía me siento triste a veces, pero siempre me recuerdo de lo que he superado, tuve la elección de los cirujanos para seguir luchando o renunciar y morir, pero opté por luchar.

“Trato realmente de ser positiva y aunque ahora no tengo cáncer, he tenido que sacrificar mucho para llegar a este punto”.

La señorita Dotson, que perdió a su madre a la edad de 16 años, le da crédito a los médicos por salvarle la vida, muchos de los cuales trabajaron por tarifas más bajas para ayudarla a recibir el tratamiento que necesitaba.

A pesar de esto ella ha sido dejada con cuentas médicas muy grandes por el momento aún está en espera de un implante permanente de la boca.

Ella dijo: “Estoy recaudando fondos para una pieza de boca permanente no cubierto por el seguro para que no tenga que luchar con infecciones constantes, de acuerdo a información recabada de Daily Mail.

Hasta el momento todavía en etapa de recuperación de la cirugía “mis beneficios de discapacidad sólo cubren el alquiler, así que estoy tratando de salvar todo lo que pueda para pagar mis cuentas”.

“He golpeado el cáncer varias veces y he superado algunas probabilidades verdaderamente aterradoras, algunos de mis amigos me llaman ‘el milagro ambulante’ y no discuto con ellos porque es verdad ‘.

Fuente: Agencias.