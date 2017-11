Stealthing: la moda sexual que puede ser ilegal

¿ Qué es el stealthing ? Esta peligrosa “moda” va en aumento, y para sorpresa de muchos, no es una práctica nueva. El stealthing atenta contra los derechos sexuales.

Un estudio publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, reveló que el Stealthing es una práctica común que pese a estar “de moda”, no es consensuada.

De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Salud Sexual A.C. (Amssac), la sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales.

Así, el desarrollo pleno de la sexualidad se convierte en un punto esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

¿ Qué es el stealthing ?

En ese sentido, el “stealthing” se trata de una práctica en que el hombre se retira el condón durante la relación sexual sin consultarlo antes con su pareja.

Se trata del retiro del condón o consensuado que expone a la pareja a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

¿La razón? Los expertos refieren que el principal argumento para realizar esta práctica sexual es que no se siente lo mismo tener relaciones sexuales si utilizan condón.

Esta práctica se lleva a cabo también en la práctica de sexo anal y en parejas homosexuales.

La práctica del stealthing estaría violando, entre otros derechos, el Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.

Este derecho no sólo hace referencia a la decisión de tener hijos y el momento para ello, sino también abarca el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.

En países como España esta práctica es considerada un abuso sexual, por lo tanto, su práctica es ilegal, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En España, la pena para quienes practiquen el stealthing, va de 6 meses hasta los 4 años de prisión.

FUENTE: SU MEDICO

