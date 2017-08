“Soy transgénero”, revela una soldado del Ejército estadounidense

Una soldado del Ejército estadounidense respiró hondo y apretó la tecla con la que envió un correo electrónico a más de 200 compañeros de armas.

Les dijo que sentía que había llegado la hora de “hacer público” un anuncio: “Son una transgénero”.

La carta del 13 de abril puso fin a un secreto que consumía a la capitán Jennifer Sims, conocida hasta entonces como Jonathan Sims. El alivio que sintió en ese momento se transformó en ansiedad la semana pasada cuando el presidente Donald Trump anunció en un tuit que no se admitirían transgéneros en las fuerzas armadas.

“Leí los tuits mientras trabajaba. Fue devastador porque todavía tengo un trabajo que hacer y estoy aquí, leyendo básicamente al presidente de Estados Unidos, el comandante en jefe, la máxima autoridad de los militares, diciéndome a mí y a todos los transgéneros que estamos despedidos”.

Funcionarios del Pentágono dicen que la actual política se mantendrá mientras no haya orientaciones específicas de la Casa Blanca. Pero la incertidumbre no deja dormir a Sims.

“Poco después del tuit, me sentí de nuevo como me sentía antes de empezar la transición… en un estado de depresión, fatiga, incapaz de disfrutar de las cosas”, señaló Sims, quien tiene 28 años y habló con la Associated Press a nombre propio, no del Ejército.