Sony también prepara película sobre “El Chapo” Guzmán

La vida sobre el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue atrapando a los estudios cinematográficos, y en esta ocasión, la empresa Sony compró los derechos para llevarla a la gran pantalla.

La historia del narcotraficante más buscado del mundo se basará en el libro ‘Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord’, que próximamente será publicado y fue escrito por Cole Merrell y Douglas Century, según dio a conocer The Hollywood Reporter

Hasta este momento, se sabe que el guión se centrará en la persecución y captura del mexicano. Aún no se tienen detalles del elenco y dice de estará dirigida por Michael Bay (“The Rock”, 1996).

Recordemos que Fox ya se encuentra produciendo otra cinta: ‘The Cartel’, con los derechos de la novela de Don Winslow a cargo de Ridley Scott en la dirección.