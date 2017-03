Sensual madre vende vestidos por una bella causa

EN PAREJA

Una madre de familia se está volviendo viral en redes sociales. Y es que con 42 años luce una excelente figura, misma que le ha servido para dedicarse al comercio en Internet.

Katherine Macpherson vende vestidos en eBay, que ella misma modela.

La sensual mujer es madre de dos niños y vive en Salisbury, Wiltshire y acostumbra a tomarse reveladoras selfies para modelar las prendas antes de ponerlas a la venta en línea.Cabe señalas que dichas fotografías no muestran su rostro.

A palabras de la chica, los hombres le han faltado al respeto y además ha acusado al sitio de subastas de hacerse de la vista gorda.

Esta madre de familia realiza otras actividades, como por ejemplo hace pasteles para una organización benéfica local.

Comenzó su negocio en eBay para obtener un poco de ingresos adicionales.

Al respecto de la desagradable sitiación que está atravesando, la chica se defiende.

“No me avergüenzo de mi cuerpo, pero la gente debería controlarse.”

Katherine ha estado con su pareja durante 13 años.

“Me he dirigiso a eBay por motivo de este constante acoso, pero hacen que sea extremadamente difícil reportar a otros usuarios por este tipos de comportamiento.”

“Una persona me envió varios mensajes y yo no le respondí. Luego se hizo más insistente y me envió una foto de su pene, estaba en mi lista de compradores bloqueados. Y no debería haber sido capaz de ponerse en contacto conmigo, pero de alguna manera se las arregló.

La chica mencionó que ha sido blanco de grupos de hombres que rastrean anuncios de mujeres que venden ropa en línea.

“Alguien me dijo que mi cuenta se ha compartido en una página de hombres en Facebook.

Es madre de un hijo de cuatro años, llamado Max y un bebé de ocho meses, Fraser.

Aparte dijo que la página debería agregar un botón de bloquea para mayor seguridad.

Hay acoso sexual que está siendo ignorado y virtualmente tolerado.

EBay necesita hacer más para asegurar que sus usuarios estén protegidos de este tipo de bombardeos.

Vendo vestidos y otras prendas que creo que se venden mejor por ser piezas usadas.

Por desgracia la respuesta de la página no fue favorable para la mujer.

Ya que consideran que ella es la culpable por utilizarse como modelo.

“Ella se lo ha buscado”

Sin embargo, ella afirma que esta es una excelente manera de vender el vestido a las mujeres.

Ya que realmente pueden observar cómo se ve.

A pesar de todo, eBay ha dicho que está investigando los mensajes enviados a Kat.

De hecho un portavoz de la empresa se expresó al respecto.

“Esto es algo que llamamos comunicación de miembro a miembro. Ebay tomará esto muy en serio, y si hay alguna acusación de acoso, es algo que vamos a verificar y tomar medidas. Examinaremos este caso específico.”

Se espera que la empresa tome medidas.