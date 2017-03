Se registra violación múltiple en Culiacán

La joven y su abuela ya pusieron la denuncia en la Procuraduría General de Justicia, pero hasta la fecha no han obtenido ningún avance al respecto

EL DEBATE | Culiacán, Sinaloa.- Los gritos de auxilio y los actos de defensa no le funcionaron a Alejandra para defenderse de lo que sería su peor experiencia de vida.

Fue hace pocos meses cuando la joven de 18 años experimentó la peor pesadilla de toda mujer: ser abusada sexualmente.

El hecho se presentó durante una fiesta, celebrada por quienes la señora Guadalupe consideraba como de su familia debido a que siempre ha habido confianza entre ellos y mucha convivencia.

HECHO QUE MARCÓ

Fue alrededor de las 03:00 horas de la madrugada cuando la señora notó que Alejandra no estaba y comenzó a buscarla, cuando la vio salir desesperadamente y gritando de un cuarto.

La joven le platicó que entre cuatro muchachos (hijos y nietos de la dueña de la casa) la habían violado.

“Nos hicieron un daño muy grande porque nosotros vivíamos solas y vivíamos muy a gusto”, expresó la señora de 58 años.

Después de procesar lo que había sucedido y con el apoyo de su abuela, Alejandra acudió al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, en donde recibió tratamiento psicológico, pero no logró avanzar mucho, ya que duró cinco días en shock, hablando solo lo necesario y con la marca de tristeza en su rostro.

SIN RESULTADOS

Después acudieron a la Procuraduría General de Justicia, pero hasta la fecha no han obtenido ningún avance al respecto, aun cuando ya se comprobó que sí son esos cuatro jóvenes los responsables de lo sucedido, pero la orden de aprehensión no se ha llevado a cabo, por lo que continúan en libertad.

“Yo no quiero que quede impune esto. Nos destrozaron la vida. Nunca pensé vivir esto”, exclamó.

Después de este desagradable suceso, la joven optó por abandonar la ciudad por su propia seguridad, ya que mientras abusaban de ella, también aprovecharon para amenazarla para que hiciera lo que ellos querían, de lo contrario atacarían a su abuela o a su hija pequeña de la misma manera o peor.

Hasta la fecha no se ha obtenido ningún avance en las investigaciones, por lo que ya no saben qué más hacer para que este no sea un caso más de abuso, además de prevenir que le continúe sucediendo a otras jóvenes.