Se filtran más fotos hot de Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski fue víctima del hackeo y sus fotos denuda se viralizaron por las redes sociales.

AGENCIAS.- Emily Ratajkowski se sumó a la lista de celebridades que fueron víctimas del hackeo informático. En las últimas horas se han viralizaron en Internet varias fotos de la actriz desnuda.

Cierto es que Ratajkowski es muy popular en las redes sociales por sus fotos subidas de tono, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde se la puede ver con muy poca ropa luciendo sus envidiables curvas. Fan de las transparencias y los escotes profundos, sus vestuarios han llamado la atención de sus seguidores en más de una publicación.

“Es simplemente mi cuerpo. No he hecho nada en él, es el cuerpo que se me ha dado. Aunque si me hubiese hecho algún retoque, estaría bien también”, dijo hace pocos días a la revista InStyle en respuesta a las críticas por las fotos que comparte.

Ratajkowski, quien ya había sido víctima de la filtración de fotos hot, y se hizo popular por su participación en el videoclip del tema ‘Blurred Lines’, de Robin Thicke y Pharrell Williams, aunque también actuó en películas como ‘Perdida’ (David Fincher, 2014) o ‘We Are Your Friends’ (Max Joseph, 2015).

