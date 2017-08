Revelan que Cristian Castro tenía amoríos aún casado

Resulta que Cristian Castro no andaba tan ofendido, luego de que dijera que su reciente divorcio era por culpa de un ex de su esposa, y es que la modelo Valeria Degenaro asegura que mantenía un romance con el ‘gallito feliz’, aunque argumenta, no sabía que él ya estaba casado.

Ya pasó un mes desde que Cristian confirmó el rompimiento con su esposa, Carol Victoria Urban, desde que descubrió mensajes de la violinista con su ex novio durante su luna de miel.

Ahora, en una entrevista hecha por un portal argentino a la modelo Valeria Degenaro, ella asegura que su relación sentimental con el cantante se mantuvo aun cuando él ya estaba casado.

“Él sí sabía que yo estaba de novia, pero él estaba soltero supuestamente y después por los medios me entero que se casó”, cuenta Degenaro.

Y aunque Castro tiene una fama de ‘infiel’, a Valeria no le quita la ilusión poder formar junto a él esa familia con la que soñó, indica Infobae.

Dice que sus charlas se dieron desde enero, “después volvimos a hablar en marzo, en principio era por trabajo, me invitaba a hacer un video con él (…) para ir a Nueva York”.

Al ser cuestionada sobre si está comprometida con el mexicano, respondió: “Yo estoy sólo con él. Lo estoy viviendo como algo mágico, me siento una cenicienta”.

Pero Cristian negó una relación amorosa: “Es una amiga, la quiero mucho”.

Fuente: Agencias.