Revelan planes para funeral de la Reina

Bajo el código ya no tan secreto “el Puente de Londres cayó” preparan ceremonia para cuando llegue el día

Los oficiales británicos usarán el código secreto (bueno, ya no tan secreto) para informarse unos a otros sobre el deceso: “London Bridge is down” (el Puente de Londres cayó), reportó The Guardian.

Después, el secretario privado de Isabel, de 90 años y que ha reinado durante 65 años, le reportará ese código a la Primera Ministra Británica Theresa May.

Y así se desatarían los planes para el funeral de la monarca más longeva en la historia mundial y que fueron dados a conocer ayer por el periódico inglés.

A continuación, algunos de los puntos más importantes sobre el funeral.

– Se establecerá una frase codificada para evitar que las operadoras de conmutadores telefónicos reciban la noticia antes que los mandatarios: “London Bridge is Down”.

– Los planes para la muerte de la Reina fueron establecidos desde los años 60.

– Su funeral se realizará 12 días después de su muerte.

– Sus restos estarán expuestos en el Salón Westminster durante cuatro días, con la visita esperada de más de medio millón de personas.

– Unas 2 mil personas asistirán al funeral, antes de que el cuerpo de la Reina sea llevado por carretera al Castillo de Windsor, donde será sepultada en la Bóveda Real.

– El Príncipe Carlos se convertiría en Rey y el actual Duque de Cambridge, el Príncipe Guillermo, sería el Príncipe de Gales.

– Pese al reporte, se dice que la Reina está sana y estaba de buen ánimo cuando asistió al servicio del Día de la Mancomunidad de Naciones, a principios de

