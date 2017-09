‘¿Retirarme? ¡Ni loca!’: Silvia Pinal

La actriz festejó 86 años de vida trabajando en un foro de televisión, donde aseguró que no tiene en mente dejar la actuación porque es su pasión desde hace 68 años

CIUDAD DE MÉXICO. Emocionada hasta las lágri­mas, pero feliz y agradecida por la sorpresa de cumplea­ños que sus compañeros de elenco de Mi marido tiene familia, trama en la que le da vida a Mamá suegra, la actriz Silvia Pinal, aseguró que nun­ca ha pensado en el retiro, a pesar de tener 68 años de ac­tividad ininterrumpida, pero también aceptó que a veces se cansa. “Pensar en el retiro ¡ni loca!, ni lo sospecho siquie­ra, aunque a veces sí me sien­to cansada, pero tengo una fuerza de voluntad que me ayuda a sacudírmelo y a se­guir “, expresó. Para celebrar sus 86 años de vida, se orquestó un feste­jo en el que se incluyó un ma­riachi que sorpresivamente entró al foro para cantarle Las Mañanitas. Hubo abrazos y palabras emotivas a cargo de Diana Bracho y el productor Juan Osorio y hasta explosiones de papelitos de colores, que hi­cieron la fiesta más grande. “Es un privilegio estar aquí después de tantos años, es­tar bien de salud, trabajando, rodeada de amigos y cumplir años”, dijo la actriz entre risas. Pinal aseguró que la fór­mula para mantenerse en el gusto del público y activa tras casi siete décadas en el es­pectáculo nacional e interna­cional es muy simple. “No hay cosa más her­mosa que hacer en la vida lo que te guste, y yo estoy des­de hace mucho tiempo ha­ciéndolo, trabajar en el cine, en el teatro y la televisión y tener el aplauso del públi­co, el recuerdo de tantas co­sas que te da este trabajo es algo que no hay cómo pagar­lo, no tengo como agradecer­lo, es muy hermoso”, aseguró emocionada. Sin embargo, estar bajo la mirada de todos implica que a veces se exponga a la crítica e incluso a comenta­rios mal intencionado, situa­ción que desde hace muchos años aprendió a sobrellevar.

“No he sentido esa nece­sidad de enojarme, he visto los comentarios que hacen de mí en los periódicos y las revistas y estoy satisfecha y agradecida de que siempre sean generosos conmigo, la crítica la agradezco por­que me sugieren algo que me sirve y estoy muy feliz”, comentó.

Aunque tiene tantos años en la carrera artística e inclu­so la califican como La última diva del cine nacional, sigue dando muestras de sencillez y aseguró que no puede dar consejos a quienes empiezan y ya se sienten estrellas.

“Es muy difícil dar conse­jos lo único que puedo decir­les es que si aman su trabajo se entreguen a él, pero tienen que tener claro que es muy esclavizaste, no es cosa fácil, pero es maravilloso ver cómo la gente te quiere, cómo te respeta, los anuncios donde está tu imagen, los periódi­cos con noticias tuyas, todo eso es muy bonito”, aseguró la madre de la cantante Ale­jandra Guzmán.

Finalmente expresó que aún tiene mucho por hacer y que no hay tristeza por el aplazamiento de su bioserie.

“Me falta por hacer más películas, más cosas, siem­pre hay algo, aunque ahorita estoy en lo que me gusta, no puedo pedir nada más por ahora.

“Mi bioserie aparecerá cuando tenga que ser, no es la base de mi vida ni de mi éxi­to si se hace qué bueno, si no tampoco pasa nada”, conclu­yó la actriz de películas como Viridiana, El ángel extermi­nador y María Isabel.

Fuente: Excelsior.