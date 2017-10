Reglas para bajar de peso que no sirven de nada

No existe un tema que no esté rodeado de malentendidos y mitos, y la pérdida de peso no será la excepción. Entre los tips de la abuela, los estudios no reconocidos y las dietas fraudulentas, es más que obvio que la gente esté malinformada, pero hay que ponerle basta a esto.

La grasa engorda: La asociación entre la grasa que comemos y la grasa que cargamos en la cintura tiene cimientos firmes muy difíciles de ignorar. Para ser justos, este mito ha sido respaldado por un sinfín de investigaciones viejas. Pero hay que aclarar las cosas: la grasa NO engorda. De hecho, necesitas grasa para funcionar apropiadamente y tener un metabolismo saludable. Lo que pasa es que hay grasas buenas y grasas malas; las grasas refinadas SÍ engordan y le hacen mucho daño a tu salud, sin embargo, las grasas saludables son necesarias para el cuerpo humano, y llevar un buen peso.

Todo está en las calorías: Si necesitas 3500 calorías al día, puedes quemar o bajarle 500 para bajar de peso, ¿cierto? Pues resulta que 500 calorías en la forma de brócoli y salmón tiene un impacto muy diferente en tu apetito, metabolismo, energía y acumulación de grasa que 500c calorías de papas fritas. No deberías olvidarte de las calorías, pero tampoco son las únicas importantes.

No comas en la noche: Se dice que debes desayunar para bajar de peso y no comer en la noche para subirlo. Y sí, en realidad es necesario desayunar para que el cuerpo funcione correctamente, pero no está prohibida la cena. De hecho, es necesario, siempre y cuando la hagas bien. En caso de que cenes papas fritas y una hamburguesa, no sólo podrías tener reflujo durante la noche, sino que la grasa se acumulará en tu cuerpo… y no la quemarás.

Puedes desintoxicarte de una mala dieta: Repite después de mi: No puedes desintoxicarte de una mala dieta. Este es un mito que todos creen porque es lo que quieren creer. Las 500 calorías que quemaste en el gimnasio pueden borrarse fácilmente con un pastelito y un café. El ejercicio es importante para bajar de peso, pero lo es aún más lo que le metes a tu cuerpo.

Los carbohidratos engordan: A los dietistas les encantan lso demonios. Hoy, muchos que quieren bajar de peso, eliminan los carbohidratos de la dieta, porque son los villanos. Y no estoy diciendo que sean lo más saludable del mundo, pero también pertenecen a una dieta saludable. Lee bien: los carbohidratos son la fuente principal de gasolina para hacer ejercicio, y también la preferida del cerebro. Así que puedes ser selectiva con los carbohidratos que elijas, pero no deberías eliminarlos.

Debes bajar de peso lentamente: Aunque nadie recomienda hacer una dieta rápido, la pérdida de peso rápida inicial es completamente normal para aquellos que están haciendo cambios de estilo de vida. De hecho, las personas que bajan de peso relativamente rápido disfrutan resultados a largo plazo.

FUENTE: DEBATE