Proyectan rescatar a jóvenes del delito

Reynosa, Tamaulipas.- En el marco de la firma del convenio con 11 universidades y escuelas del nivel medio superior, el DIF Reynosa anunció el proyecto de becas para rescatar a jóvenes de la delincuencia.

Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del DIF local, comentó que desgraciadamente muchos jóvenes se han perdido en la delincuencia, por lo que las instituciones educativas son el primer frente para cambiar la situación.

“Tenemos un nuevo proyecto en el DIF nosotros estamos trabajando en un programa de becas, es un poco diferente a lo usual, donde vamos a necesitar el apoyo de cada una de las instituciones para poder tener un verdadero impacto a largo plazo y cambiar la vida de muchos jóvenes”, dijo.

El programa se enfoca en los polígonos donde hay los índices más altos de delincuencia en el municipio, muchos ya identificados por el INEGI y Sedena, en donde las instituciones educativas pueden colaborar para hacer un programa con impacto.

“A veces las becas que entregamos no tienen impacto que quisiéramos; el recurso se pierde porque no se da seguimiento a los jóvenes, no les damos oportunidades y muchas veces se pierden en la delincuencia por la falta de oportunidades”, comentó.

Se informó que se reunirá con los directores de las diversas escuelas para presentar en forma concreta el programa.

En el albergue para la mujer del DIF se efectuó la firma del convenio para que los estudiantes hagan sus prácticas profesionales y servicio social en el organismo de asistencia social.

Relacionado