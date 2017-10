¿Por qué no sirve ir al gym todos los días?

Si tu objetivo es asistir al gimnasio para tonificar, te interesará leer esto. Un estudio publicado por Journal of Science and Medicine in Sport encontró que si rompemos el sedentarismo con una rutina de intensidad vigorosa parece desacelerar el metabolismo postprandial de las lipoproteínas.

¿Qué quiere decir esto? Que si eres de ese sector que trabaja horas sentado en la oficina para salir corriendo al gimnasio y realizar una rutina monumental, puedes no obtener los resultados que esperas.

De acuerdo con autores y miembros del Department of Sports Medicine, necesitarás moverte en distintos momentos del día para movilizar los depósitos grasos en tu cuero; por lo que pasar una hora en el “gym” no tendrá gran resultado si trabajas todo el día en tu escritorio.

Trabajo vs gimnasio para tonificar

Además te sugerimos salir por agua, conversar con algún compañero, contestar alguna llamada o bien, en sumédico.com, te recomendamos lo siguiente:

Estiramientos. Al lado de tu escritorio y de pie, intenta alcanzar la punta de tus pies, flexionando la espalda y manteniendo firme tu abdomen.

Polainas. Colocar unas polainas en tus pies, también puede servir, aún sentado puedes mover un poco los pies, soportando el peso de las mismas.

La llegada. Puedes acudir a tu trabajo y también regresar a casa en bicicleta.

Cabeza. De pie, mueve la cabeza de un lado a otro como si quisieras alcanzar tus hombros.

Hora de comida. Después de comer o si tienes una hora para un almuerzo o lunch, invierte algunos minutos en caminar y prefieres utilizar las escaleras que el elevador.

¡Contagia a tus compañeros! De acuerdo con un estudio de la Universidad de Aberdeen, tener un compañero de ejercicios es una excelente forma de motivarte: apoyo emocional y aliento, son necesarios para no desistir en tus objetivos. ¡Tú puedes!

