Policía compra los pañales que una mujer intentó robar para su hijo

Al ver que lo que robaba esta madre eran pañales para su hijo, este oficial decidió hacer algo más que sólo aplicar el duro peso de la ley.

Se trata del oficial Bennett Johns, del departamento de policía de Laurel, Maryland, quien respondió a la llamada de una tienda de autoservicio.

Una madre de 20 años y su hijo estaban haciendo la despensa, pero la mujer no tenía suficiente dinero para comprar los pañales. Cuando intentaron salir de la tienda sin pagar por este producto, la señora fue detenida por los guardias de seguridad.

Al llegar a la escena, el oficial tomó en cuenta los hechos y tomó la decisión de pagar con su propio dinero los pañales del niño. Eso sí, la señora recibió una multa por el delito de robo y una referencia para recibir apoyo de servicios sociales.

En esta historia, que se ha vuelto viral, el departamento destacó la acción de su elemento y la empatía que mostró el oficial hacia la condición del niño.

Officer Johns decided to buy diapers for a young mother caught trying to steal them; said kid shouldn’t suffer… https://t.co/dALKdr27R3 pic.twitter.com/DOAo5UeSji

— Laurel Police (@LaurelPD) 22 de julio de 2017