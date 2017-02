Polémica por discoteca que ofrece 100 euros a mujeres que vayan sin ropa interior

La discoteca Bailódromo Caña Dulce ha desatado toda una polémica en Barcelona debido a la reciente promoción que dirigió a todas las mujeres “solteras”.

Como se muestra en el afique que publicó el local, los dueños ofrecieron cien euros, entrada gratis y un trago a todas las chicas que vayan sin usar bragas”.

“Si no hablan de ti no existes, no es nada más que una broma en un local muy familiar, donde todo el mundo se conoce”, argumentó un promotor de la discoteca.

Sin embargo, el mensaje ha desatado una dura reacción por parte de la concejal de Feminismos y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, quien ha señalado que se evalúa interponer una denuncia.

“Las mujeres no somos mercancías. Estudiaremos acciones legales”, indicó en un tuit.

Por otro lado, el Instituto Catalán de Mujeres señaló que una posible demanda estaría amparada en la Ley de Igualdad, que permite reportar aquellas publicidades que “cosifiquen a las mujeres”.

Según los promotores, la idea empezó cuando una joven que estaba a punto de casarse decidió realizar un striptiese en el lugar. Desde que se lanzó, solo 2 mujeres han accedido.

“Una le pidió permiso a su marido, se subió la falda y cuando vimos que no traía ropa interior le dimos 100 euros”, indicaron voceros del Bailódromo.