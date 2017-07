Pokémon Go cumple un año

Ha pasado un año desde que Pokémon Go capturó al mundo. Millones de jugadores caminan por todos los rincones de su ciudad buscando las exóticas criaturas de bolsillo que hace 20 años aparecieron por primera vez en una consola de Nintendo. Este 2017, el videojuego de realidad aumentada espera seguir aumentando en seguidores y ser tan popular como en su estreno.

Según uno de los últimos reportes de Niantic Labs, la empresa desarrolladora del juego, 65 millones de personas lo usan mensualmente. Una cifra alta si es comparado con otras apps tan populares en el mercado como Uber, que posee 40 millones de usuarios mensuales. En el caso de otros juegos, como los de Blizzard, suman tan solo 41 millones.

El portal de tecnología CNET obtuvo una entrevista con el presidente y fundador de Niantic Labs, John Hanke, quien es el mayor artífice del rotundo éxito que vive actualmente Pokémon Go.

Hanke confiesa que comenzó a creer en el éxito de Pokémon Go cuando empezó a rondar en los programas de televisión, después de haberlo presentado al mundo. “Me di cuenta de que llegó un momento en que la cultura popular lo conocía (Pokémon Go) y era algo que no nos esperábamos”.

Cuando se le pregunta por la famosa creencia de que Pokémon Go ha sido un éxito pasajero por no ser tan popular como antes, Hanke es enfático. “No creo que ningún juego en la historia ha experimentado un momento en la cultura popular como Pokémon Go”. Además, comentó que la forma en que se ha expandido por todo el mundo estableció un estándar muy alto como para decir que no es tan exitoso como en su estreno.

“Pasamos definitivamente por el período en el que la gente decía que ya no hay multitudes de personas en Central Park todos los días como en julio o agosto, entonces, obviamente nadie está jugando Pokémon Go (…) Si bien su momento cúspide ya pasó, sigue siendo un juego exitoso”, reafirma.

John Hanke indicó que el enfoque de Niantic Labs en el resto de la temporada de verano (hemisferio norte) es tomar la función de los gimnasios y expandirla a eventos más grandes. Contó acerca de un plan para que en eventos como el Pokémon Go Fest, permita a la gente tener un juego más cooperativo.

En cuanto al largo plazo, el ejecutivo afirmó que el atributo clave en el que vienen armando funciones está relacionado a lo social que es Pokémon Go. “Estaremos haciendo funciones sociales más robustas de varias formas. Más allá de eso, batallas de jugador contra jugador y los intercambios son cosas que estamos considerando”, detalló.

Del mismo modo, aseguró que intentan hacer sus juegos lo más seguros posibles para evitar accidentes y fatalidades, como las ocurrida en algunas localidades. “Le decimos a la gente “no juegues si estás manejando”, y verificamos que no estés manejando, y hay un bloqueo de velocidad que se acciona para evitar que la gente juegue cuando se moviliza a ciertas velocidades (…) Sentimos que estamos haciendo todo lo que podemos dentro del app para disuadir eso”, expresó Hanke.

Es claro el éxito y a lo que apunta actualmente Niantic con Pokémon Go. Sus nuevas actualizaciones impulsarán el desarrollo social y habrá más interacciones cooperativas entre jugadores.