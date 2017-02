Personas entre 20 y 40 años prefieren mascotas a una relación estable

CIUDAD DE MÉXICO.

“Anteriormente el camino era conocerse, pasar un tiempo y a lo mejor se volvían novios, la pedida, se casaban y viene el sexo”: actualmente los jóvenes entre 20 y 40 años escapan de las relaciones estables y no desean ser padres; sustituyen los procesos a través de mascotas, indicó la investigadora María del Coral Andrade Ramos.

Coordinadora del Programa de Apoyo y Seguimiento al Estudiante de la UPAEP.

Ya casi llega el Día del Amor y la Amistad, y la integrante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que estas nuevas costumbres conducen a una pérdida del sentido de humanidad; añadió que ningún sector de la población es culpable de esta situación: todo es resultado de las redes sociales y la tecnología.

Parte del problema radica en que no se toman en cuenta las raíces culturales que tenemos y es algo que no se puede dejar. Esta conectividad hace que tengamos otros modelos de convivencia, los jóvenes pueden elegir cómo quieren su relación de pareja o no tenerla y hasta lo fundamentan con otras culturas”.