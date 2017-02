Persisten las largas filas en Registro Civil

Matamoros, Tam.

A pocos días de cerrarse el período de inscripciones escolares y porque mucha gente dejó para el último hacer los trámites para la obtención de actas de nacimiento, en las oficinas locales del Registro Civil persiste la alta demanda y lógica desesperación entre los solicitantes.

Desde la semana pasada, pero más ahora, dicen funcionarios de la Oficialía Primera, “hemos tenido mucha gente y se está atendiendo de la manera más rápida pero hay veces que se molesta porque tienen que esperar más del tiempo que tenían estimado”.

Explican que todavía en la segunda quincena de enero, la expedición de actas de nacimiento era en promedio unas 70 diarias, “pero ahora se están solicitando el doble, a veces hasta 150 en un solo día, por eso hay personas que se desesperan, pero es que dejaron para el último hacer este trámite”.

También manifestaron que a través de los diferentes medios de comunicación se les invita a los padres de familia para que se tomen el tiempo necesario antes y acudan a la Oficialía del Registro Civil que les toca.

“Pero mucha gente, a veces porque trabajan y no tienen tiempo, otras veces por la cuestión económica pero también por desidia no atienden los llamados, cuando pudieron haber venido antes que no había tanta demanda ”, dicen las funcionarias, ante la ausencia de la titular de la Oficialía Segunda, Cecilia Maldonado.

También explicaron que la mayoría de los padres de familia ya tienen conocimiento que para iniciar los trámites para obtener una acta de nacimiento, el horario de atención es de 9 a las 11 de la mañana y que posteriormente, a partir de la una de la tarde se hace la entrega.

Pero, dicen, “mucha gente viene a destiempo y es cuando también se molesta porque tienen que volver al día siguiente, pero este trámite por lo general es algo que hacen año con año en estas fechas previo al período de inscripciones en las escuelas”.

Fuente: el Mañana

