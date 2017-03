Peña Nieto y su casa de retiro en Ixtapan de la Sal

VANGUARDIA .- De acuerdo a información de Eje Central, Enrique Peña Nieto autorizó la contratación de dos abogados externos para revisar, si una vez concluído su mandato, existiría la posibilidad de que fuera acusado por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales.

“Los abogados, dicen los que saben, concluyeron que no hay posibilidad que fructificara una acusación de tal naturaleza, lo que no significaría que no podría ser molestado una vez que dejara la Presidencia”, señala el portal.

Con esa evaluación, Peña Nieto continúa con sus planes de retiro en los que contempla vivir Ixtapan de la Sal, lugar que escoge para descansar y jugar golf con sus amigos cada que puede.

La amplia zona cuenta con aguas termales, clubes de golf, zonas residenciales y parques recreativos.