No fluye venta de autos, se incrementan despidos

Cd. Victoria, Tam.

Hasta el mes de agosto habrían sido despedidos entre 700 y 750 trabajadores de las plantas I y II de la empresa Delphi de México, indicó la regidora Mercedes López Lozano, presidenta de la Comisión del Trabajo en el Cabildo local y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Delphi II.

“Meramente es por negocio no es por otra situación, sabemos que la venta de autos no está fluyendo como debería de ser, por eso es el despido de la gente, porque no hay competencia ahorita en el mercado del auto”, indicó que de la planta Delphi II van 140 trabajadores despedidos de una plantilla original de 2 mil 900, mientras que de la planta I serían alrededor de 600 los despedidos.

López Lozano descartó que los despidos correspondan al conflicto que enfrentan desde hace ya varios meses los sindicatos por el control del contrato colectivo de trabajo en la planta II de Delphi, “hasta ahorita nosotros nada más tenemos esa lista, no tenemos más información pero lo que es el mercado automotriz tiene sus altas y sus bajas”.

En ese tema la regidora indicó que el próximo jueves acudirá un juez federal a la planta II de Delphi para constatar el giro de la empresa, esto como parte de la demanda que anuló los resultados del recuento del pasado 26 y 27 de abril, “el juez va a ver a quién le compite si es a la Junta Local dar el fallo o al juez federal”.

Producto del conflicto que enfrenta a ambos sindicatos ha trascendido extraoficialmente que la empresa con sede en Troy, Michigan, consideraría emigrar a otros municipios toda vez que los paros laborales espontáneos han ocasionado pérdidas millonarias para la manufacturera de autopartes, “lo que está sucediendo de los despidos no es por situación del sindicato, sabemos que ahorita no está en mejor posición el mercado automotriz”, reiteró Mercedes López.