Niña busca a su perro con tierno cartel; la imagen se viraliza

El cachorro que se había perdido en la colonia Obrera Mundial, ya está en casa con su dueña

El cartel de un dibujo de un perro extraviado está causando revuelo en las redes sociales, pues la pequeña dueña de la mascota se encargó de enternecer a los cibernautas.

“Morgan” se extravió en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y para encontrarlo rápidamente, la pequeña hizo un dibujo de su mascota con las características:“color café, raza maltés y tamaño cachorro”; además puso los datos de contacto y ofreció como recompensa un chocolate.

También puso un mensaje para quienes llegaran a encontrar al canino: “Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé te digo. No es mucha la recompensa. Traía una pechera. Por favor no te lo quedes.”

Oceanican, la Organización Protectora de Animales México compartió el cartel y tiempo después dio a conocer que Morgan ya había sido localizado.

Fuente: AGENCIAS