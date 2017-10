Netflix quitará 20 series, checa cuáles antes que sean eliminadas

La casa de al lado (30 de septiembre)

The Big Bang Theory (30 de septiembre)

El príncipe de Bel Air (30 de septiembre)

Death Note (30 de septiembre)

The Walking Dead (10 de octubre)

The Heavy Water War (14 de octubre)

Heartland (14 de octubre)

The Story of Film (14 de octubre)

Lego: Friends (14 de octubre)

Raburein Kazenban (15 de octubre)

Lie to me (18 de octubre)

South Pacific (18 de octubre)

Terra Nova (18 de octubre)

Yellowstone (18 de octubre)

Strike Back (18 de octubre)

Gossip Girl (18 de octubre)

Battlestar Galactica (18 de octubre)

Prison Break (18 de octubre)

The Dovekeepers (18 de octubre)

Marvel y Disney también se van

Otro que ha decidido retirar muchas de sus películas de la popular plataforma es Disney, propietaria de Marvel y Pixar, por la misma razón que Fox. Es por esto que solo estarán disponibles hasta el 2019 varios títulos propiedad de Mickey Mouse.

Por tal motivo, a partir del año en cuestión, desaparecerán varias de las populares series y películas de superhéroes con excepción de aquellas que son originales de Netflix, como lo son Daredevil, Jessica jones, Luke Cage, iron Fist, the Defenders y The Punisher.

Películas:

Lilo & Stitch

Hércules

Tarzán

Piratas del Caribe

Tron

Juego de Gemelas

Enredados

Ralph el Demoledor

Series:

Soy Luna

Violetta

Gravity Falls

Doctora Juguetes

Jessie

Phineas y Ferb

Liv y Maddie

Pixar:

Toy Story

Buscando a Nemo

Monsters Inc. y Monsters University

Bichos

Wall-E

Valiente

Los Increíbles

Up

Marvel:

The Avengers

Capitán América 1 y 2

Thor 1 y 2

Iron-Man 1,2 y 3

Agent Carter

Agents of S.H.I.E.L.D.

Star Wars:

Star Wars Rebels, The Clone Wars

Star Wars: Una Nueva Esperanza

Star Wars: La Amenza Fantasma

Star Wars: El Regreso del Jedi

Star Wars: El Imperio Contraataca

Star Wars: La Venganza de los Sith

Star Wars: El Ataque de los Clones

Entre las razones para no ofrecer más el contenido de terceros está el costo de licencias de cada una de las series.

A esto se suma que muchas productoras han solicitado retirar sus programas de la parrilla de Netflix en aras de ofrecerlos de manera exclusiva en servicios propios de video

Fuente: Vanguardia.