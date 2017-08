Necesidad obliga; soportan calorones. Falta criterio a directivos y líderes

EL MAÑANA DE REYNOSA

Matamoros, Tam.- La falta de criterio de directivos bancarios, así como la insensibilidad de dirigentes sindicales se puso de manifestó ayer cuando, obligados por la necesidad, decenas de jubilados y pensionados del IMSS se pasaron ayer hasta más de 3 horas haciendo fila afuera de instituciones bancarias y la espera para ser atendidos fue tanta que muchos decidieron retirarse y cobrar después.

Entrevistada mientras esperaba su turno afuera del banco ubicado en la Siete y Morelos, la señora Lidia Ramos Nieto afirmó haber llegado desde las 8 de la mañana y cerca de las 11:00 horas del día todavía le faltaban aproximadamente 10 metros para ingresar a la institución, en donde también la fila era mucha.

Yo llegue como esa hora, reitera, “pero ya había mucha gente esperando a que abrieran el banco, y ya ve usted, ya va a ser mediodía y todavía me falta para que me atiendan, por eso algunas personas no aguantaron estar parados y esperando y mejor se fueron para regresar otro día”.

El hecho de que ella, al igual que decenas de personas de la tercera edad, todas pensionadas y jubiladas del Seguro Social, tuvieran que aguantar tanto tiempo a la intemperie, soportando elcalor y los quemantes rayos del sol, es la necesidad.

“Todos tenemos mucha necesidad, la pensión de mi esposo es lo único que tenemos para pasar el mes completo, pero siempre es lo mismo, siempre son las enormes filas y muy lenta la atención”, aseguró.

Cuando se le pregunta sobre si el organismo sindical que aglutina a los pensionados y jubilados del Imss no han intervenido para solicitar a los directivos del banco a que se busque la forma de agilizar la atención, dijo que “si lo hemos hecho, pero nunca cambia, siempre tenemos que esperar por horas para pode cobrar”.