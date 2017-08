Nace una niña en pleno festival de música en Alemania

DIARIO DE MÉXICO

Una mujer de 20 años de edad dio a luz a una niña por la noche del sábado pasado, en medio de un festival de música electrónica que se realizó en Alemania.

La joven no sabía que estaba embarazada cuando empezó el trabajo de parto durante el festival Nature One, que se celebró en una ex base militar estadunidense del sur de Alemania.

Sin embargo, la madre se llevó una sorpresa cuando los organizadores del evento le obsequiaron a la pequeña un boleto de por vida para el festival, al cual podrá asistir cuando cumpla 16 años.

La mujer y su bebé fueron trasladadas al hospital más cercano, donde se ha reportado que se encuentran bien.

El hecho se dio a conocer gracias a la radiodifusora pública SWR quien reportó el suceso.