Muhammad, el “hombre búho” que logra girar su cabeza

“Cuando tenía 6 años vi una película de terror, de Hollywood, en la que un actor giraba completamente su cabeza, y me fascinó. Empecé a practicar, y en pocos meses pude hacerlo”, cuenta orgulloso.

“Mi madre me dio una bofetada cuando me vio haciendo esto y me dijo que nunca más volviera a hacerlo, ya que podría terminar lastimándome el cuello, pero con el tiempo se dio cuenta de que estoy dotado por Dios”, dice muy seguro.

Sameer abandonó sus estudios y se convirtió en parte de un grupo de baile, Dangerous Boys, para ganarse la vida y ayudar a su familia.

“Trabajo para poder mantener a mi familia. No quiero que debido a la falta de recursos mis cuatro hermanas tengan que abandonar los estudios”, contó el adolescente, que gana 8 dólares por show.