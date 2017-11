Mon Laferte molesta con reportero por una pregunta machista (video)

Y aunque el reportero quiso replantear la pregunta, Mon Laferte lo interrumpió para decirle “Mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir cagando. De verdad mano, déjala ahí”. Una vez más el periodista intentó volver a tomar la palabra y más molesta, la cantante dijo, “Tu conferencia wey, habla. ¿Qué quieres? Hable”.

“¿Sabes lo qué pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco hasta la madre de eso”, afirmó la chilena.

Fuente: Vanguardia.