Mitos y verdades de los cuidados del cabello

Cuántas veces no hemos escuchado cosas que debemos y no hacer sobre el cuidado del cabello. Y muchas de esas cosas llegamos a creer, sin embargo te decimos los mitos y verdades.

Basta de seguirnos arruinando el cabello, te contamos 9 cosas que sí debes saber sobre el cuidado del cabello.

1 Debes lavar tu cabello con agua fría

No toda la belleza requiere sacrificios, no tienes que realizar todo el lavado en agua fría, y menos en invierno. Lo ideal es comenzar con agua tibia y realizar el último aclarado bajando la temperatura todo lo que puedas aguantar.

2 Jamás te acuestes con el cabello mojado

Es verdad, y aunque esperas que tu cabello se seque por la noche para poder pasar la plancha de cabello, y la rizadora sin que se queme, este proceso no es muy efectivo. Ya que además de un posible resfriado, también dormir con el cabello mojado provoca que la humedad dañe la cutícula del cuero cabelludo haciendo que se produzcan irritaciones e incluso caspa.

3 Cortar las puntas asegura un pronto crecimiento

Aunque se dice mucho de cortar las puntas, el secreto es cuando hacerlo. Lo cierto es que lo recomendable es cada dos o tres meses para mantenerlas sanas y fortalecer tu cabello. Pero el ritmo de crecimiento del cabello es más una cuestión de genética, escribe en una publicación Mujer hoy.

4 Lavar el cabello diario es malo

Escucha a tu cabello, lávalo cada vez que lo necesites, y si es todos los días no hay de qué preocuparse, ya que no le estás haciendo daño, siempre y cuando utilices los productos que tu cabello requiere.

5 Si te arrancas las canas te saldrán más

Es un mito inventado por las mujeres sin canas, bien, no es cierto. Pero lo que si es que las canas salen por genética, edad, estrés, etc. Son pelos que carecen de melanina, que es el pigmento que da color al cabello. Pero no pasa nada porque te arranques una.

6 Desenreda tu cabello mojado desde las puntas

El cabello mojado es más frágil y se puede romper más fácilmente. Para desenredarlo sin dañarlo cuando sales de la ducha, utiliza un cepillo o peine de púas anchas y empieza por las puntas. No pegues tirones y si lo tienes muy enredado, aplica un spray suavizante sin aclarado para ayudarte en el cuidado del cabello.

7 La caspa no favorece la caída del pelo

Despreocúpate, la glándula sebácea y el folículo piloso están juntos, pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver.

8 Lavar mucho el pelo hace que se caiga

Si y no, al lavarnos el pelo siempre perdemos cabellos. Pero se trata de pelos viejos. Al día perdemos una media de 50-100 cabellos, pero también cada día nacen nuevos.

9 Atarse el pelo muy fuerte puede llegar a romperlo

Mejor evita hacerlo, llevar coletas y recogidos muy apretados de forma habitual, puede llegar a romper el pelo e incluso alopecia tradicional. Evítalas, sobre todo, si notas que tu pelo cae más de lo normal.

Ahora ya sabes los secretos que esconde tu cabello, y podrás cuidarlo mejor sin excusas.

FUENTE: SU MEDICO