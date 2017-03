México se cree más de lo que es: Osorio

Vanguardia.- El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Juan Carlos Osorio, dio unas fuertes declaraciones al afirmar que México no puede exigir títulos, pues no está al nivel de las selecciones grandes.

Osorio se encuentra de gira por Europa donde se ha entrevistado con hombres como Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa entre otros pero también tuvo acercamientos con la prensa.

En entrevista con el diario Marca, el colombiano dijo que “Por historia, México no puede exigir títulos” además de que se cree mucho más de lo que realmente es.

“Debemos aspirar a ello [al título], eso sí. Si me lo exigen a mí en particular, no tengo problema, porque es parte de mi trabajo, pero otra cosa es que esté de acuerdo o no. Tengo que aceptar esa responsabilidad que se me exige”, dijo el estratega de México.