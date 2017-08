México podría aprender de la MLS, dice ‘Chicharito’

Para Javier “Chicharito” Hernández no es un retroceso el que Carlos Vela vaya a jugar en la MLS, incluso mencionó que la Liga MX debería de aprender para que el futbol mexicano crezca.

Él (Vela) está feliz, que así lo decidió es por algo. Va a jugar en una ciudad que prácticamente es mexicana, va estar en una liga que ha crecido, que hay que guardarle como mexicanos mucho respeto y admiración de cómo manejan ellos su liga, creo que podríamos aprender muchísimo para que nuestro futbol crezca. ¿Por qué verle el lado negativo? ¿Por qué debe ser todo malo? Tenemos uno de los mejores jugadores que estará en Los Ángeles, que él estará feliz, si sigue mostrando su nivel, el profe Osorio lo seguirá llamando (al Tricolor)”, mencionó.

El delantero del West Ham pidió respeto a las decisiones que tomen los jugadores mexicanos y verle el lado positivo.

“Si Jonathan va a jugar con su hermano es porque vivirán una vida mejor, ¿por qué estamos acostumbrando a verlo mal? Me cansa mucho ver el lado negativo”, reiteró.

El mexicano confesó que fichó por los “Hammers” para salirse de su zona de confort.

“Salir de mi zona de confort, la conformidad me inconforma porque me incomoda. Quiero seguir creciendo. Quiero estar en los mejores lugares y complicado. No tiene sentido estar en un lugar donde tienes todo”, apuntó.

SE GANARÁ UN PUESTO

El segundo capítulo de Javier Hernández en la Premier League de Inglaterra está a la vuelta de la esquina, el domingo será el regreso a una de las mejores ligas del mundo donde Sir Alex Ferguson le dio la oportunidad de que el famoso ’14’ se mostrará ante los ojos del mundo.

Después de siete años de haber comenzado su travesía en Europa con el Manchester United, El Teatro de los Sueños aguardará por Hernández para que hoy comience una nueva etapa pero ahora con el West Ham United, donde portará el ’17’, luego de su paso con Real Madrid y el Bayern Leverkusen, hoy Javier tiene algo muy claro, ganarse un puesto en el equipo del croata Slaven Bilic.

Estoy muy contento de regresar a la Premier League y creo que es la mejor manera de haber vuelto a un país que me dio la oportunidad de escribir mi primer capítulo en Europa, me siento al cien por ciento para comenzar, estoy listo, he entrenado muy bien junto a mis compañeros, y la decisión de ser titular ya es parte de mi técnico”.

“Me siento como cuando llegué al Manchester o fui al Real Madrid o al Bayer Leverkusen, al igual cuando estoy con la Selección Mexicana tengo que competir contra todos, no tengo mi lugar asegurado, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero demostrarme a mí mismo que puedo lograr lo que sueño y lo que quiero”, comentó Hernández.

Si bien Javier Hernández escribió con letras de oro su paso por el United donde marcó un total de 59 goles en todas las competiciones europeas además de ser un referente con Manchester, el nuevo artillero de losHammers es consciente y tiene claro que esto apenas comienza y dará lo mejor de sí para demostrar con creces por qué Slaven Bilic se fijó en él desde hace dos años.

“No lo sé, es algo que no puedo describir si soy o no el mejor delantero del mundo, eso solo lo puedo hacer mostrándolo en la cancha, esa será la mejor manera para responder, además de que esa es la forma en que me gusta hablar en la cancha y trataré de demostrar si soy mejor delantero”, mencionó.

‘CHICHA’ NO PODRÍA FESTEJAR GOL ANTE MANCHESTER

Javier Hernández marcó su primer gol oficial con el Manchester United el 8 de Agosto del 2010 ante el Chelsea donde el plantel de Ferguson en aquella ocasión se llevó la Community Shield, ahora el domingo existe la posibilidad de que haga gol a su anterior club.

“No sé si celebraré porque ahora solo puedo imaginar ese momento si tengo la oportunidad de anotar, es mi antiguo club junto a mis antiguos aficionados, probablemente no celebre, pero también sería mi primer gol con mi nuevo equipo que me ha dado una nueva oportunidad ante mi antiguo equipo”, señaló.