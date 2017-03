Los franceses quieren a Obama como su presidente

PARÍS. ‘Oui on peut!’ es el lema que ha aparecido en carteles en las calles de París, la traducción de “¡Sí se puede!”. ¿Suena familiar? Los organizadores de la campaña están exhortando al expresidente estadounidense Barack Obama a que se sume a la contienda presidencial en Francia.

La petición en internet tiene ya más de 45 mil 000 firmas y los organizadores esperan alcanzar un millón para el 15 de marzo.

Con la campaña para los comicios presidenciales de abril-mayo, dominada hasta ahora por una investigación por corrupción contra el candidato conservador François Fillon, los organizadores dicen que quieren inyectar humor al proceso.

Aunque es enormemente popular en Francia, Obama no tiene posibilidades de éxito. No es francés y por ello no puede tomar parte en la contienda.