Lleva tumba de Trump al colegio de su hijo

Massachusetts.- El padre de un alumno llevó a su escuela en Massachusetts una tumba con el nombre de “Don Trump” como una broma de Halloween, y las autoridades calificaron el hecho como inapropiado.

La lápida era parte de un juego traído por uno de los padres el viernes en la escuela West Parish Elementary. Había otras lápidas con nombre humorísticos.

Pero en una carta a los padres emitida el domingo, la directora de la escuela Telena Imel, escribió que el truco, aunque tenía intención jocosa “inapropiadamente introdujo un contenido político a algo que debió ser una fiesta apta para toda la familia”.

Añadió que la escuela no es el lugar apropiado para ventilar opiniones políticas, y que algunos alumnos y padres se sintieron incómodos.

“Me parece absolutamente repugnante que el padre de un alumno de nuestras escuelas primarias lleve su agenda política frente a nuestros niños. Donald Trump es nuestro presidente y merece respeto. Debemos enseñar a nuestros niños que la oficina del presidente siempre merece respeto. Nuestro sistema escolar no es lugar para agendas políticas’, escribió Amanda Kesteron, miembro del comité estatal en Facebook.

Las autoridades locales dijeron que investigarán el hecho, según el diario Gloucester Daily.

OTRA NOTICIA: NIÑA EN EUA SE VUELVE VIRAL POR SU DISFRAZ DEHALLOWEEN

La creatividad no conoce de límites a la hora de seleccionar un atuendo para la temporada, y esta vez es Donald Trump la fuente de inspiración de empresas especializadas en la realización de disfraces, así como también, de personas que se dan a la tarea de plasmar su creatividad en un disfraz.

El Presidente de EU causó revuelo internacional con sus declaraciones y su postura respecto a los inmigrantes, sin embargo, una niña supo como sacar provecho a las declaraciones de Trump, creando un original disfraz que se hizo viral en las redes a las pocas horas de subir una foto del mismo.

Simulando que Donald Trump la carga en una caja para deportarla, mientras porta una playera de la Selección de México, logró la simpatía de los amantes por el disfraz, así como también, de los que gustan de apreciar el ingenio de las demás personas.

El Halloween es una fecha muy importante para los estadounidenses, en especial a la hora de escoger su disfraz, donde, una encuesta realizada por Prosper Insights & Analytics, reveló que cada ciudadano de Estados Unidos, gasta un promedio de 74.34 dólares en su indumentaria de Halloween, peroesta niña sólo necesitó su creatividad.

La plataforma Yandy no se quedó atrás y lanzó un disfraz que alude a las declaraciones de Trump sobre los medios, en donde acusa de información falsa, es decir, “Fake News”.

From last nights Annual Halloween Fashion Show by @Yandy. #FakeNews #loveyandy #yandy #jvalentineinc #HalloweenCostume 🚫📰 pic.twitter.com/Ldvgnh6DyU

— Brian Vasquez (@buddahheadbrian) 13 de octubre de 2017