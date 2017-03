Le roba el celular, se arrepiente e intenta conquistarla

El presunto asaltante de una joven de 22 años la contactó tras robarla en el municipio de Juárez en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO

“Ola yo te asalté” fue la frase con la que el presunto asaltante de una Joven de 22 años intentó disculparse y conquistar a su víctima tras privarla de su teléfono celular en un municipio de Nuevo León.

Debas Chávez de 22 años de edad, caminaba a una tienda de conveniencia cuando un joven se le acercó ytras forcejear con ella, finalmente logró quitarle el teléfono y darse a la huida. De acuerdo con medios locales, la joven terminó con algunos golpes tras el enfrentamiento.

Chávez, sin embargo, no se esperaba que su asaltante se comunicara con ellapara pedirle una disculpa porque de verdad ‘estás muy guapa y me gustas’, lo que sorprendió a la joven, quien relató en un programa de la localidad que al entrar a su cuenta de Facebook notó que le habían mandado una solicitud de amistad y posteriormente una serie de mensajes que ‘le ocasionaron gracia’, pues no se esperaba dicho comportamiento por parte del presunto delincuente.

De acuerdo con el relato de la joven, el pasado sábado se encontraba conversando a través del celular cuando el presunto asaltante se acercó y se lo arrebató en lacolonia Villas de San Juan del mencionado municipio ubicado al norte del país.

“Pero si te gusto yo?” preguntó el presunto asaltante a la joven de 22 años tras agregar “te lo cambió por un bezillo”, lo que llevó a Debas Chávez a denunciar el asalto a través de redes sociales en una publicación en su cuenta personal de Facebook que ha sido compartida por gran cantidad de usuarios.

