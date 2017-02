Le niegan la entrada a Cuba a Felipe Calderón

VANGUARDIA.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, no fue autorizado para entrar a Cuba, informó en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario indicó que tenía planeado asistir al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá, sin embargo, las autoridades de Migración cubanas solicitaron a la aerolínea Aeroméxico que no fuera documentado en el vuelo AM451.

En su red social, Calderón comunicó que la presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Rosa María Payá, también se le prohibió ingresar a Cuba.