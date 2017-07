Lamenta ‘CH14’ insultos a Osorio

Ciudad de México

Javier Hernández salió en defensa de Juan Carlos Osorio, técnico del Tricolor, luego de los insultos que recibió por parte de algunos aficionados el lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Es increíble. Estoy sin palabras al ver el video sobre la llegada del Profe Osorio. Me dio mucha vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza”, dijo el “Chicharito” en Twitter, en un mensaje que tituló #somosmáslosbuenos.

“Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir pero ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han tenido resultados similares se les ha recibido así. Y a este entrenador, con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes se le recibe de esta manera”.

El delantero de la Selección Nacional intentó levantar el ánimo al colombiano, recordando que hasta él, quien es el máximo anotador en la historia del Tri, lo han querido fuera.

“Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho en que mejorar, porque no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión”, agregó.

