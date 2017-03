Lady Gaga sustituye a Beyoncé en el festival de Coachella

Lady Gaga sustituirá en el festival de Coachella a Beyoncé, quien la semana pasada anunció que cancelaba su actuación en este evento debido a su embarazo de gemelos. “Vamos de fiesta en el desierto”, ha escrito Lady Gaga en su cuenta de Instagram junto al cartel de este exótico espectáculo, que se celebra en primavera en la localidad californiana de Indio (a unas dos horas en coche de Los Ángeles). El póster oficial ya luce el nombre de Lady Gaga.

Beyoncé -que era la estrella de Coachella junto a Radiohead y Kendrick Lamar- decidió la semana pasada renunciar al icónico festival de música alternativa (y centro de reunión de celebridades) por recomendación médica. “Siguiendo el consejo de sus doctores de tener una agenda menos rigurosa en los próximos meses, Beyoncé ha tomado la decisión de renunciar a actuar en el festival Coachella”, señaló la organización del evento en un comunicado. La cantante estadounidense, casada con el rapero Jay-Z, anunció a comienzos de febrero que estaba embarazada de gemelos.

Let’s party in the desert! 🌴✌️🎤 Una publicación compartida de xoxo, Joanne (@ladygaga) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 7:32 PST

Esta es la tercera gran cita para Lady Gaga en lo que va de año, después de haber sido la estrella del espectáculo del descanso del Super Bowl 51 (en Houston, Texas) y tras su participación en la última ceremonia de los Grammy.

Coachella tiene lugar durante dos fines de semana consecutivos -este año del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 del mismo mes- en el desierto del sur de California, donde unas 200.000 personas acuden cada año a una fiesta que mezcla música, moda y extravagancia.

El cartel de este evento, considerado como uno de los más relevantes de la música alternativa en Estados Unidos, incluye otros nombres destacados como The XX, Father John Misty, Lorde, Bon Iver, Justice, New Order, The Avalanches y el artista de origen chileno Nicolas Jaar.