La viral reacción de una madre pillada mientras se hace un selfie

¿Quién dijo que los selfies son cosa de adolescentes? Cualquiera puede verse atrapado por las ganas de autorretratarse, frente al espejo, con una buena mano de maquillaje, unas gafas de sol y los labios en posiciones extrañas.

Le pasó a la madre de Itati López. Creyéndose sola, la mujer preparó la luz, se puso sus mejores gafas de sol y buscó el mejor ángulo para lograr un ángulo perfecto. Pero su hija la descubrió y la reacción es… maravillosa.

I still cant get over my moms reaction😂😂😂 pic.twitter.com/UAfCJS4IzO

— Itati lopez (@itati_lopez) February 28, 2017