La última voluntad de Karla Luna

Cuando su médico le dio la noticia, reconoció que empezó a llorar pero jamás se dio por vencida

EL DEBATE

Tras la lamentablemente muerte de Karla Luna, Tv Notas realizó una entrevista en marzo del 2017 donde narró cuál sería su última voluntad. La conductora luchó contra el cáncer, el cual le fue detectado primero en la matriz, en el año 2012; después en los ganglios y en el año 2014 y el año pasado en el cuello, Luna explicó que las ganas de salir adelante es ver crecer a sus hijos.

SABEMOS QUE EN TUS PLANES NO ESTÁ MORIR, PERO SI DIOS LO DECIDIERA.

¿QUÉ PASARÍA CON TUS HIJOS?

Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Ésa sería mi última voluntad.

Mis pequeñitas felices y yo más de estar con ellas !!! 😍❤️🙏🏻👭 Valorar las cosas mas simples de la vida y ver la mano de Dios siempre en cada paso que damos 🙏🏻❤️ Buenas tardes y bendiciones para todos mis bien armados seguidores … LOS AMO y ustedes se han vuelto una parte muy importante en mi vida, gracias por estar aquí conmigo ❤️ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 2:44 PDT

¿A DIOS QUE LE PEDIRÍAS?

“QUE NO ME DEJE DE BENDECIR. TENGO LA CERTEZA Y LA CONFIANZA DE QUE VOY A VIVIR MUCHOS AÑOS. LE DIRÍA QUE NO SE OLVIDE NUNCA DE MÍ Y DE MIS HIJOS” FINALIZÓ.

Los amigos son un bálsamo lleno de bendición en nuestras vidas 🙏🏻❤️ #Repost @yola_villarreal (@get_repost) ・・・ Las adoro @normatre_ @karlalunatv bendición de coincidir en esta vida que no se cansa de ponernos retos y desafíos para fortalecernos y ser mejores que ayer Gran ejemplo de Valentía y Amor que inyectas a mi vida preciosa amiga @karlalunatv Dios te Bendiga ❤️ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 12:21 PDT

MUERTE

La actriz y comediante Karla Luna falleció durante la tarde de este jueves. De acuerdo a reporte de algunos medios de comunicación, perdió la vida alrededor de las 18:00 horas.

Karla se hizo famosa por su personaje en Las Lavanderas, y tras enfrentar una larga lucha contra el cáncer, dejó de vivir.

‪No puedo … mi rostro lo dice todo @consueloduval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia ✨💫💖‬ ‪AMIGA no se dice solo así por qué si y yo soy afortunada de tenerte a ti amiga mía !!! Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 8:10 PDT

DECLARACIONES

En entrevista con Pepe Garza, recientemente Karla Luna abrió su corazón y compartió qué sintió la primera vez que escuchó la terrible palabra cáncer.

“Lo primero que escuchas en la mente y en el corazón cuando te dan la noticia del cáncer es: me voy a morir.Desde septiembre del año pasado que estoy tomando tratamiento otra vez… No salí muy bien, sigo con lo mismo, continúa un poco más grande y ahora es en otra parte. Es en el cuello, del lado izquierdo”, explicó.

La fortaleza más grande se lleva en la mente, ahí es el campo de batalla y yo voy ganando…vamos guerreros todos podemos Dios con nosotros pic.twitter.com/FULHk5pcza — Karla Luna (@SoyKarlaLuna) 19 de septiembre de 2017

Cuando su médico le dio la noticia, reconoció que empezó a llorar, porque no se esperaba una noticia así, sin embargo, no se permitió parar y continuó con su oficio de hacer reír a la gente.

Luna nunca perdió la esperanza de vivir, pero el destino decidió otra cosa.

Descanse en paz Karla Luna.

Agradezcamos día a día la magia de la vida 🙏🏻❤️ valorar y decretar que somos merecedores de lo mejor por el simple echo de ser hijos de Dios pic.twitter.com/6WZkEOtukV — Karla Luna (@SoyKarlaLuna) 12 de septiembre de 2017

LAS LAVADERAS Y LA TRAICIÓN DE KARLA PANINI

Fue en junio de 2016 cuando Karla Panini (la lavandera güera) se casaba con el ex esposo de Karla Luna (la lavandera morena).

Mucho se decía que cerca de 4 años, Karla Panini y Américo Garza (en ese entonces esposo de Karla Luna), tuvieron un romance a escondidas de la Comadre Morena, mientras ella luchaba contra el cáncer el cual le arrebato la vida.

Aunque era, como se dice, un secreto a voces, hasta hoy Karla Panini no había aceptado que le quitó el hombre a su “mejor amiga”.

Y que me topo a @anna_dello_russo ✨😍😎😎 Una publicación compartida de #DoubleTROUBLE🔪 (@hdoubletrouble) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 12:20 PDT

A fines de abril de este año, el polémico Youtuber Double Trouble estaba respondiendo algunos mensajes de sus seguidores en Twitter, cuando citó a uno donde hacían referencia a la infidelidad de que sufrió Karla Luna por parte de Karla Panini.