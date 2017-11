La sabiduría de Steve Jobs

Steve Jobs falleció en 2011, dejando un legado de grandiosas innovaciones. Con una vida tan activa, no es ninguna sorpresa que Jobs sea recordado no sólo por crear una empresa exitosa, sino por su manera de decir las cosas.

Aquí están algunos de sus pensamientos, recolectados de sus discursos y entrevistas:

La creatividad trata de conectar cosas. Cuando le preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, se muestran un poco confusas porque sienten que realmente no lo planearon, sólo lo vieron posible y les pareció obvio que tenían que hacerlo”.

Recordar que vas a morir, es la mejor manera que conozco para no pensar en que tienes algo que perder. De hecho, llegaste desnudo a este mundo. Y no hay ninguna razón para no seguir siéndolo”.

Lo que sea, siempre trata de hacerlo bien… aunque algunas personas no estén acostumbradas a un ambiente donde la excelencia sea lo más importante”.

No lo pienses mucho. Sólo descubre qué es lo que sigue y trabaja para sacarle partido y darle la bienvenida”.

La calidad es más importante que la cantidad. Un ‘home run es mejor que dos dobletes’”.

Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es mera perseverancia”.

Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es bueno para la sociedad, y la única manera de lograrlo es amando lo que haces. Si no has encontrado tu pasión, sigue buscando, sabrás de qué se trata cuando la hayas descubierto”.

FUENTE : VANGUARDIA