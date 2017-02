La nadadora baleada, Fernanda Armenta, fue dada de alta

Agencias.- Fernanda Armenta, ex nadadora que sufrió un impacto de bala que perforó su pulmón mientras iba a bordo de un Uber, fue dada de alta.

La deportista ya respira por sí sola y comenzará un tratamiento de rehabilitación y podría volver a practicar la natación sin problema.

En su cuenta de Facebook, publicó que fue un milagro que estuviera viva y agradeció a todas las personas que la apoyaron.

“Los milagros existen. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que me apoyaron durante esta difícil etapa. Cada uno de sus gestos de cariño me dio la fuerza suficiente para salir adelante. Esto aun no termina pero gracias a dios ya estoy en casa. Escribo esto con lagrimas en mis ojos pero también con una sonrisa en mi cara. Hoy la vida me dio una segunda oportunidad y estoy lista para aprovecharla al máximo”, publicó en su cuenta de Facebook.

Fue la bala de un agente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, la que hirió a la nadadora, determinaron los peritajes.

