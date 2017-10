“La heroína de todo el país”: La mujer que ‘evitó’ que Panamá se quedara sin Mundial (FOTOS)

Su ‘hazaña’ no pasó desapercibida y posteriormente fue felicitada por el presidente de Panamá y el alcalde de la capital.

En la victoria de la selección de fútbol de Panamá ante Costa Rica por 2-1, que le valió la clasificación a un Mundial por primera vez en su historia, no solo sus jugadores se han convertido en ídolos. Para muchos, Elida de Mitchell, quien irrumpió en el terreno de juego durante el encuentro, es ahora la “mujer más famosa” del país.

De acuerdo con el diario ‘Panamá América’, en los segundos finales del compromiso del pasado 10 de octubre, Elida se lanzó sobre el césped del estadio Rommel Fernández, de Ciudad de Panamá, para interrumpir las acciones y evitar que los ‘ticos’ lograran el empate. En ese momento,fingió sentirse mal e intentó convencer a los policías de que no la retiraran del campo.

“Por emoción me tiré a la cancha para evitar que Costa Rica metiera otro gol. No lo iba a permitir. No pretendía salir hasta que terminara el partido”, aseguro Mitchell en una entrevista.