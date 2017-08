LA CANNABIS PREVIENE Y MEJORA LA DIABETES, SEGÚN EXPERTOS

El uso de cannabis, tanto ingerida como fumada, genera menor susceptibilidad a la diabetes debido a las alteraciones metabólicas que provoca la planta en el organismo, de acuerdo con el doctor Juan Carlos Restrepo.

“Se ha demostrado que los cannabinoides en nuestro organismo previenen o mejoran la diabetes y la prediabetes”, indicó el experto.

La enfermedad está relacionada con la obesidad y ambos padecimientos son impactados por los dos receptores de cannabinoides que tenemos en el cerebro y que, en contacto con la marihuana “mantienen un equilibrio en el metabolismo de la glucosa”.

La estimulación del receptor CBQ1 y en menor medida del CB2 por el Delta9 THC, componente psicoactivo del cannabis, así como cannabinoides endógenos, “incrementa nuestro apetito, promoviendo la adipogénesis”, es decir la generación de grasa en el organismo. Sabiendo esto, lo lógico era pensar que si la marihuana abría el apetito “la persona que va a consumir THC fumado va a comer más”.

Sin embargo, una menor prevalencia de obesidad se relacionó con una mayor frecuencia en el consumo de cannabis, según un estudio de The Third National Health and Nutrition Examination Survey.

“No solamente el consumo de THC reduce el peso”, sino que el cambio en el metabolismo que provoca la sustancia predispone a la persona a un cambio de hábitos de vida, “y la diabetes es una enfermedad muy relacionada con el estilo de vida”, precisó Restrepo.

Asimismo, aumenta la sensibilidad a la insulina, y “por tanto nos está protegiendo de la hiperglucemia”, abundó.

“Disminuye la glucosa, la adiposis y la obesidad”, sostuvo, si bien señaló que se requieren más estudios ya que “los cannabinoides actúan de manera muy individual”, dependiendo del organismo.

FUENTE CNN