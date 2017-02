Jabón Rosa Venus: el aroma de los encuentros en motel de México

Las idas al motel se convirtieron en un ritual para Alejandro P. y su novia cuando ambos cursaban la universidad. “No teníamos otra opción”, cuenta a Verne el poblano ahora de 39 años. “Los dos vivíamos con nuestros papás y el motel era él único lugar donde podíamos tener intimidad”. Acudieron a más de uno durante sus primeros años de relación. En Puebla la oferta no es limitada. Entre poblanos existe la conjetura de que por cada iglesia en la ciudad hay un motel. “Nos tocó uno con un jacuzzi en medio del cuarto, otro con una cama redonda, que fue bastante incómoda”, recuerda el ingeniero. “Una vez nos tuvimos que ir corriendo porque escuchamos balazos a lo lejos y no sabíamos si la balacera estaba sucediendo en la calle o dentro del motel”.

Aquel susto, sin embargo, no se comparaba con el nerviosismo que Alejandro sentía al regresar a su casa para cenar con su familia. “Mis papás no son tontos y seguro sabían de dónde venía, siempre pensé que el olor a cigarro y a jabón chiquito me iban a delatar”, comenta. “Ese siempre era un problema, porque no puedes no bañarte después de estar en un motel, pero si te bañas con Rosa Venus, todos van a saber de dónde vienes”.

Alejandro comparte ese dilema con más de un mexicano. El fuerte perfume floral de Rosa Venus, uno de los jabones más antiguos y consumidos en México, es una referencia humorística sobre el sexo motelero desde hace más de dos décadas. Los chistes sobre el jabón chiquito y lo que implica oler a él han hecho su transición de las conversaciones de cantina a los memes en redes sociales.